Казань, , 12:28 — REGNUM В Татарии по состоянию на 30 декабря зарегистрировали 42 617 случаев заражения коронавирусом. Согласно данным общероссийского оперативного штаба, в республике второй день подряд фиксируют по 80 новых носителей инфекции.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Выздоровели за время пандемии 36 264 ковид-пациента, скончался 1431 человек. За сутки выписали по выздоровлении 89 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на шесть случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году столкнулись с рекордным количеством заболевших коронавирусом. По мнению главного санитарного врача РТ Марины Патяшиной, это было связано с циркуляцией нового индийского штамма «Дельта», который заразнее в разы.

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