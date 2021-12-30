Стокгольм, 30 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. По меньшей мере 700 человек, направляющихся с территории Дании, были развернуты на шведской границе в Сконе после того, как чуть больше суток назад в Швеции были введены новые правила для въезда в страну. Об этом 30 декабря сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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Как отмечают шведские пограничники, многие граждане не до конца поняли, какие правила действуют, чтобы попасть в Швеции негражданам и лицам, не обладающим видом на жительство в стране.

Пограничная полиция получила подкрепление, чтобы справиться с возросшей рабочей нагрузкой, поскольку пассажиры автомобилей и поездов должны быть проверены на наличие отрицательного теста на COVID-19, который был получен не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Как заявляют в пограничной службе, 30% полицейских всего Сконе сейчас работают на границе с Данией.