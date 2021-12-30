Стокгольм, , 12:34 — REGNUM За эту зиму, жители Швеции, как и многие другие жители Европы, ощутили на себе существенное поднятие цен на электричество. Вечером 29 декабря в студии SVT проблему собрались обсудить лидер «Либералов» Нямко Сабуни и министр энергетики страны Хашаяр Фарманбар («Социал-демократы»). Оказалось, что оба политика занимают диаметрально противоположные позиции.

Швеция

«Самый быстрый способ снизить затраты на электроэнергию — это снизить налог, потому что налог составляет значительную часть стоимости, которую вы платите за электроэнергию», — заявила Сабуни.

По словам Фарманбара, снижение налога на электроэнергию может оказаться сотрясанием воздуха. В этом случае из государственной казны пропадают деньги, которые можно было бы направить на укрепление положения домохозяйств, например, путем целевого снижения налогов для тех, кто находится в наихудшем финансовом положении.

В то же время министр не стал спорить с призывом Сабуни инвестировать в атомную энергетику. Напомним, что «Социал-демократы» до сих пор не заняли позицию по данному вопросу.