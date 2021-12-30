Берлин, , 12:25 — REGNUM Германия может ввести санкции против «Северного потока — 2» в случае военного конфликта между Россией и Украиной, заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Германия Petra B. Fritz

«В свете ситуации на востоке Украины и наращивания там российской армии [возможно] нужно будет принимать политическое решение, какие вводить санкции при определенных обстоятельствах, если дело снова дойдет до горячего конфликта», — сказал он в эфире телеканала ZDF.

Хабек также приветствовал запланированные на 10 января двусторонние переговоры России и Соединенных Штатов по Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.

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