Пекин, , 12:25 — REGNUM В 2021 году в сотрудничестве Вооруженных сил России и Китая произошел прорыв. Об этом 30 декабря заявил на последней в 2021 году пресс-конференции официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вооруженные силы Китая и РФ поддерживают высокий уровень отношений, мы добились прорыва в процессе осуществления стратегического взаимодействия между двумя странами», — сказал он.

Также официальный представитель минобороны КНР отметил, что сотрудничество двух стран смогло сохранить стабильность, «несмотря на сложные «погодные условия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Китайской Народной Республике в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что отношения Китая и России, которые прошли закалку в последние 20 лет, на сегодняшний день достигли высокого уровня и находятся в наилучшем периоде в истории.