Нижний Новгород, , 12:24 — REGNUM За минувшие сутки 22 жителя Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9 776 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 декабря в регионе выявили 449 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 377 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 231 117 случаев. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 11 230 человек.

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