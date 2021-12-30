Стокгольм, 30 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Любой, кто хочет взрывать петарды и запускать фейерверки, должен быть не моложе 18 лет. Но, несмотря на это, многие несовершеннолетние все равно получают доступ к пиротехническим товарам, а у Полиции Швеции нет никаких данных, чтобы понять масштабы проблемы. Об этом 29 декабря сообщил телеканал SVT.

Christine Matthews Фейерверк

По словам Микаэля Хедстрёма, пресс-секретарь Центрального полицейского управления, у ведомства нет точных статистических данных по проблеме, но складывается впечатление, что это довольно распространенное явление.

Другим распространенным явлением является ситуация, когда группа детей и подростков просит старших купить им пиротехнику.

«Да, бывало так, что на улице собиралась молодежь и кто-то один шел покупками, но тогда мы все равно ничего не продавали», — сказал в интервью телеканалу продавец фейерверков Петер Нурдин.