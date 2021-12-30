Москва, , 12:24 — REGNUM Для России в 2022 году нормальный уровень бюджета будет определяться исходя из бюджетного правила, предусматривающее планку в 44,2 долларов за баррель нефти. Об этом 30 декабря заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия 24».

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нормальный уровень бюджета — это когда бюджет формируется исходя из определённых принципов и правил. Для нас это бюджетное правило, для нас это правило, которое балансирует бюджет при определённой цене на нефть, которая, на наш взгляд, не представляет рисков для разбалансированности бюджета в средне‑ и долгосрочной перспективе», — заявил Силуанов.

«В следующем году это 44,2 долларов за баррель… эта планка растёт», — указал он.