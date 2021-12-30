Владикавказ, 30 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Северной Осетии проходит ставшая уже традиционной благотворительная акция «Ёлка желаний». В ней принял глава республики Сергей Меняйло. Он снял с празднично украшенного новогоднего дерева три шара с мечтами детей.

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Среди них оказались желание 12-летней Залины Бугуловой из города Владикавказа, которая мечтала о велосипеде, желание семилетней Амаги Хубецевой — ей очень хочется шведскую стенку. Просил у Деда Мороза ноутбук 15-летний Даниил Долганов. Все эти мечты исполнит Сергей Меняйло.

В 2021 году «Ёлки желаний» установлены не только в правительстве республики, но и во всех муниципалитетах, к акции присоединятся члены правительства и руководство органов власти на местах.

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