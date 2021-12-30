Варшава, , 12:22 — REGNUM 4 января горняки, работающие на предприятиях Польской горнопромышленной группы, заблокируют отгрузку угля со всех шахт компании. Об этом договорились профсоюзы во время митинга протестно-забастовочного штаба шахтеров 29 декабря, передает Polskie Radio.

Протест Nathan Keirn

Шахтеры требуют, среди прочего, выплаты компенсаций за отработанные с сентября выходные и повышения заработной платы на следующий год.

Рафал Едвабный из профсоюза «Август 80» в беседе с журналистами выразил надежду, что шахтерам удастся достичь соглашения с правительством.

Активист заявил, что протестующие готовы к переговорам в канун Нового года и даже в Новый год: «Если за это время — 48 часов — ни о чем договориться не удастся, то мы планируем небольшой перерыв, а затем полную пятидневную блокаду транспортировки угля. Мы также проведем референдум по забастовке среди бригад».

Рафал Едвабный подчеркивает, что протестующие шахтеры выдвигают требования уже несколько месяцев. Он указал, что горнякам нужно платить за сверхурочную работу. Он также заявил о необходимости выравнивания заработной платы, которая снизилась из-за роста инфляции.

«Мы больше ничего не хотим, мы просто хотим сохранить то, что у нас есть», — заявил Едвабный.

Правление Польской горнопромышленной группы и министерство государственных активов пока не хотят соглашаться на выполнение требований шахтеров.