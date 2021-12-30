Великий Новгород, , 12:33 — REGNUM За прошедшие сутки в Новгородской области выявили 151 случай заражения коронавирусной инфекцией, что на два случая больше, чем сутками ранее. Об этом 30 декабря сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе вторые сутки подряд идет увеличение выявляемости новых случаев ковида. Пока подъём выражен не резкими скачками, в среднем прирост за сутки составляет три заражения.

За минувшие сутки в Новгородской области снова достигнут абсолютный минимум суточной смертности. Ни один ковид-пациент не скончался за 24 часа — в предыдущие сутки была одна жертва.

От ковида выздоровели за последние сутки 535 человек, что на 93 человека меньше, чем сутками ранее. Статистика выздоровлений сокращается в регионе уже третьи сутки подряд. Это может быть связано с сокращением заболеваемости в регионе.

Отметим, за всё время пандемии в Новгородской области выявлено 65 164 случая заражений COVID-19. От коронавируса, как основной причины, скончались 750 человек, а выздоровели 62 599 человек.

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