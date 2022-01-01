Москва, , 03:21 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о создании регистра сведений о населении, сообщает ИА REGNUM.

Большой брат и замочная скважина

Вести регистр будет ФНС. Используются данные МВД России, Минобороны, Минобрнауки, ФНС России, Росморречфлота, ФОМС и ФСС, — всего 12 ведомств.

В регистр включаются базовые сведения о физлице: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные, а также дополнительные — семейное положение, родственные связи и иные сведения о физическом лице.

В Госдуме не скрывают, что одна из целей закона — обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц (НДФЛ).

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