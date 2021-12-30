Тюмень, , 12:20 — REGNUM В Тюменской области в новогоднюю ночь будет морозно. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Новогодние украшения Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Ночью 31 декабря ожидается — 18… — 23 °C. Преимущественно без осадков. В Уватском районе прогнозируют снег. Днём ожидается — 12… — 17 °C. Ветер юго-западный 5−10 м/с.

В ночь на 1 января температура воздуха будет — 22… — 27 °C, днём — 11… — 16 °C. Местами небольшой снег. Ветер южный 5−10 м/с.

2 января ночью и днём ожидается снег, ночью — 12… — 17 °C. днём — 5… — 10 °C. Вероятна метель с амплитудой 7−12 м/с.