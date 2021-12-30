Астрахань, , 12:19 — REGNUM В Астрахани бывший генеральный директор строительной фирмы и четверо его подчиненных признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве центра водных и гребных видов спорта в селе Яксатово Приволжского района. Об этом сообщили 30 декабря в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области.

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Как установлено судом и следствием, между фирмой ООО «АстДомСтрой-Инвест» и региональным управлением по капитальному строительству был заключен госконтракт на строительство центра водных и гребных видов спорта. Согласно материалам дела, сотрудники компании завысили объемы выполненных работ на сумму более пяти миллионов рублей, а гендиректор строительной фирмы, зная об этом, подписал акты и справки о стоимости. Документы он представил в региональное управление по капитальному строительству.

«Полученными бюджетными средствами в размере 5 миллионов рублей генеральный директор строительной фирмы и четверо его подчиненных распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб бюджетам Российской Федерации и Астраханской области в особо крупном размере», — уточнили в СК.

Ленинский районный суд Астрахань признал всех пятерых фигурантов дела виновными в мошенничестве. Гендиректору фирмы суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Четверым сотрудникам фирмы в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей каждому.