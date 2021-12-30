Москва, , 12:19 — REGNUM Средние недельные расходы жителей России с 20 по 26 декабря составили 6339 рублей. Это на 9% (524 рубля) больше, чем на предыдущей неделе (5815 рублей), приводит данные исследовательский холдинг «Ромир».

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По сравнению с аналогичным периодом 2020 года индекс недельных расходов российских граждан увеличился на 25% (1286 рублей).

Недельный средний чек с 20 по 26 декабря составил 754 рубля. Индекс индекс недельных расходов показал рост 9% за неделю (690 рублей) и 15% за год.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году жители России планируют потратить на новогодние подарки 13 тыс. рублей.

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