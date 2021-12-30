Барнаул, , 12:17 — REGNUM Во второй половине декабря 2021 года экспертная комиссия Алтайского фонда финансирования предпринимательства рассмотрела и одобрила 20 заявок предпринимателей и самозанятых граждан на финансирование бизнеса по выгодным ставкам. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщила консультант управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Лариса Хищенко.

Самозанятый

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По её словам, общая сумма одобренных займов составила 26 млн 338 тыс. рублей. Финансирование получат бизнес-проекты из Камня-на-Оби, Славгорода, Ярового, Алейска, Новоалтайска, Бийска, Заринска, Барнаула, а также Советского, Тальменского, Первомайского, Благовещенского, Родинского, Чарышского и Угловского районов.

«Стоит отметить, что максимальная ставка по займам не может превышать ключевой ставки Банка России (8,5% с 20 декабря 2021 года) на дату подписания договора, однако благодаря действующим специальным кредитным продуктам процентная ставка для отдельных категорий клиентов гораздо ниже.

Так, из 20 рассмотренных заявок на льготное финансирование поступило пять заявлений от самозанятых граждан и предпринимателей, применяющих налог на профессиональный доход, для них ставка составляет 2% годовых, а также пять заявок от предпринимателей, чей бизнес пострадал от ограничительных мер в связи с коронавирусом, для них ставка равна 3% годовых», — пояснила Лариса Хищенко.

«Очень доволен сотрудничеством с фондом. Менеджер Наталья Москаленко прекрасно консультирует, а процент по займу вне всяких похвал. Такого низкого процента нигде нет. Заемные средства намерен инвестировать на выкуп здания своего кафе «Аромат», которое в настоящее время арендую. Думаю, это первый займ, но точно не последний. Будем развиваться дальше, необходимо обновлять оборудование», — пояснил предприниматель из Камня-на-Оби Арам Хачатрян.

Напомним, сфера общественного питания входит в число отраслей, которые поддерживает фонд специальным кредитным продуктом. Заем предполагает финансирование по ставке 3% годовых на поддержку сфер деятельности отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции, и действует с 18 ноября 2021 года.

Начиная с этой даты и до конца 2021 года было выдано 17 таких займов на общую сумму 37 млн 297 тыс. рублей.

Всего за время деятельности регионального фонда, который отметил 12 лет со дня создания в структуре государственной региональной системы поддержки бизнеса, предоставлено 5473 микро-займов на сумму более 5,4 млрд рублей. Филиалы фонда работают в 10 районах и городах края. Капитализация Фонда составляет 1 млрд 137 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2021 года совет Алтайского фонда финансирования предпринимательства по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко принял решение о предоставлении заемных средств по процентной ставке 3% годовых субъектам малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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