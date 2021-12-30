Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали злоумышленника, который в течение нескольких лет нападал на женщин на юге города. Его жертвы не всегда обращались в полицию. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый в серии нападений на женщин в Петербурге. Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Летом 2015 года в парадной дома 80 по улице Бухарестской на 26-летнюю местную жительницу напал неизвестный мужчина и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. По данному факту следственными органами СК России было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ. Длительное время установить личность злоумышленника не удавалось.

Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий 29 декабря 2021 года сотрудники Управления уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления по месту жительства в доме 4 по проспекту Кима задержали 27-летнего ранее судимого торговца коврами. Как выяснилось, он мог быть причастен не только к нападению в 2015 году. В ходе проверки оперативной информации сыщики установили, что задержанный причастен еще к одному аналогичному преступлению, совершенному весной прошлого года.

«19 мая 2020 года в парадной дома 28/3 по улице Турку он попытался изнасиловать женщину, проживающую в этом доме. Потерпевшая в полицию не стала обращаться, поэтому преступление осталось латентным. Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность жертвы нападения», — пояснили в ведомстве.

В рамках возбужденного уголовного дела подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Как уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, во время тактически грамотно спланированного и проведенного допроса, подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что в 2015 году свою жертву заметил на улице, когда она шла с пакетами продуктов по улице. Он прошел с ней до дома и в парадной схватил девушку со спины за предплечья, после чего она закричала.

«Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об аресте», — подытожили в органах СКР.

В связи с имеющейся информацией о совершении обвиняемым ряда аналогичных преступлений, ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к гражданам, располагающим сведениями о его преступной деятельности, позвонить по телефонам 570−66−71, 8−911−816−10−64 или 02.