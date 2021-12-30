Волгоград, , 12:20 — REGNUM Электрический котёл взорвался в одном из домов СНТ «Родничок» Городищенского района Волгоградской области. К нарушению работы прибора привели перебои с электричеством, считают пострадавшие.

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Котёл разрушил стену в частном доме вечером 29 декабря. В помещении проживает семья с маленькими детьми, своими силами они пытаются восстановить стену, сообщают «Новости Волгограда».

По данным СМИ, проблемы с подачей электричества в СНТ начались с 27 декабря, без света тогда остались более 150 домовладений. «В Городищенском районе в связи с произошедшим ввели режим ЧС. Выяснилось, что в СНТ нет не только штатного энергетика, но даже договора на обслуживание электросетевого оборудования. В товарищество направили 2 мобильных источника электроснабжения, чтобы подключить дома к сетям. Потребителей запитали по резервной схеме и вернули свет в дома», — пишет издание.

По словам общественника Алексея Ульянова, напряжение в сетях всего 200 вольт, наблюдается высокая нагрузка, из-за чего может произойти ещё одна авария, например, пожар.

Дома в посёлке негазифицированы и отапливаются электрокотлами.