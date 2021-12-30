Екатеринбург, 30 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и гендиректор УГМК Андрей Козицын стали первыми пассажирами трамвая по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Трамвай

Глава региона отметил важность реализации проекта. Он подчеркнул, что теперь два города будут связывать не только автомобильные дороги, но и железная. После поездки Евгений куйвашев выполнил обязательный ритуал. Он разбил бутылку шампанского о рельсы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официально новую трамвайную ветку запустят в 2022 году. По ходу маршрута предусмотрено 14 остановок. Время в пути составит 20−30 минут. В середине декабря ветку уже тестировали, правда без пассажиров. По ней прошли вагоны, оборудованные специальными приборами.