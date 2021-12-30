Варшава, , 12:15 — REGNUM Руководство Польского футбольного союза (PZPN) официально объявило о расторжении контракта с португальским тренером Паулу Соузой. Данная информация содержится на официальном сайте ведомства.

Болельщики сборной Польши после матча Дарья Драй © ИА REGNUM

Очередным работодателем Паулу Соуза будет бразильский футбольный клуб «Фламенго» из Рио-де-Жанейро. На заседании PZPN согласовано, что тренер может уйти, но с выплатой компенсации Союзу.

«Мы не будем комментировать и передавать дальнейшую информацию на эту тему. Как только власти Польского футбольного союза посчитают, что его интересам гарантирована безопасность и стабильность, то ответим на все вопросы», — добавлено в сообщении.

Напомним, сборная Польши сыграет со сборной России в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.