Варшава, 30 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Руководство Польского футбольного союза (PZPN) официально объявило о расторжении контракта с португальским тренером Паулу Соузой. Данная информация содержится на официальном сайте ведомства.

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Очередным работодателем Паулу Соуза будет бразильский футбольный клуб «Фламенго» из Рио-де-Жанейро. На заседании PZPN согласовано, что тренер может уйти, но с выплатой компенсации Союзу.

«Мы не будем комментировать и передавать дальнейшую информацию на эту тему. Как только власти Польского футбольного союза посчитают, что его интересам гарантирована безопасность и стабильность, то ответим на все вопросы», — добавлено в сообщении.

Напомним, сборная Польши сыграет со сборной России в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.