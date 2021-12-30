Полотняный завод, Калужская область, 30 декабря 2021, 12:24 — REGNUM Церемония награждения победителей художественного конкурса «Привет из малых городов Калужской области» состоялась на территории музея-заповедника Полотняный завод, сообщили 30 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве по развитию туризма.
По итогам конкурса выпущена серия из пяти почтовых открыток, посвященных малым городам области: Боровску, Козельску, Малоярославцу, Мещовску и Тарусе, которые в дальнейшем будут распространяться через отделения почтовой связи, расположенные на территории Калужской области. Победителями конкурса стали три художника: Ольга Петрова — автор работы, напечатанной на открытке «Привет из Боровска», Лали Калинина — её работа стала основой открытки «Привет из Тарусы» и открытки Анны Катухиной, которые признаны лучшими сразу в трех номинациях, посвященных Мещовску, Козельску и Малоярославцу. Победители получили почетные грамоты и памятные сувениры от организаторов художественного конкурса «Привет из малых городов Калужской области», а от спонсоров конкурса — подарочные сертификаты.
Художественный конкурс, посвященный раскрытию туристического потенциала малых городов региона стал шестым конкурсом совместного проекта областного Агентства по развитию туризма и Управления федеральной почтовой связи Калужской области «Художественная открытка». После каждого конкурса калужским подразделением Почты России издается серия немаркированных почтовых открыток на основе работ победителей с указанием авторства.
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