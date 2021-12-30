Полотняный завод, Калужская область, 30 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Церемония награждения победителей художественного конкурса «Привет из малых городов Калужской области» состоялась на территории музея-заповедника «Полотняный завод», сообщили 30 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве по развитию туризма.

Фото Агентства по развитию туризма Калужской области На церемонии награждения победителей художественного конкурса «Привет из малых городов Калужской области»

По итогам конкурса выпущена серия из пяти почтовых открыток, посвященных малым городам области: Боровску, Козельску, Малоярославцу, Мещовску и Тарусе, которые в дальнейшем будут распространяться через отделения почтовой связи, расположенные на территории Калужской области. Победителями конкурса стали три художника: Ольга Петрова — автор работы, напечатанной на открытке «Привет из Боровска», Лали Калинина — её работа стала основой открытки «Привет из Тарусы» и открытки Анны Катухиной, которые признаны лучшими сразу в трех номинациях, посвященных Мещовску, Козельску и Малоярославцу. Победители получили почетные грамоты и памятные сувениры от организаторов художественного конкурса «Привет из малых городов Калужской области», а от спонсоров конкурса — подарочные сертификаты.

«Выпуск открыток с малыми городами области — это знаковое событие в сфере регионального туризма. Мы убеждены, что многие малые города России, учитывая колоссальный интерес к внутреннему туризму, имеют хороший потенциал для развития туристической сферы, Для агентства по развитию туризма работа с муниципалитетами — одна из основных задач на предстоящий период. Мы планируем продолжать работу по продвижению существующих объектов, оказывать содействие по поиску и сопровождению инвесторов для развивающихся объектов. Наша цель — увидеть в будущем году рост туристического потока в Боровск, Мещовск, Тарусу, Козельск, Малоярославец, Обнинск, тем более что туристы все больше интересуются новыми местами для отдыха, расширяя географию своих путешествий по России», — отметила руководитель Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина.

Художественный конкурс, посвященный раскрытию туристического потенциала малых городов региона стал шестым конкурсом совместного проекта областного Агентства по развитию туризма и Управления федеральной почтовой связи Калужской области «Художественная открытка». После каждого конкурса калужским подразделением Почты России издается серия немаркированных почтовых открыток на основе работ победителей с указанием авторства.