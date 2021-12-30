Воронеж, , 12:12 — REGNUM В Воронежской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Как сообщили 30 декабря в региональном оперативном штабе, за последние сутки в регионе подтверждён 291 новый случая заражения. Накануне, 29 декабря, сообщалось о 315 новых ковид-пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено 193 855 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в общей сложности 150 747 пациентов, в том числе 1 302 чеовека были выписаны за последние сутки.

На утро 30 декабря в статистику смертности в Воронежской области внесены 10 219 ковид-пациентов, это на 16 человек больше, чем сутками ранее. По данным федеральной статистики, в регионе 6 878 умерших с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, за сутки зарегистрировано также 16 смертей.