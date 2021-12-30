Нарьян-Мар, , 12:12 — REGNUM В Ненецком автономном округе с 2019 по 2021 годы Нарьян-Марский объединенный авиаотряд вывел из эксплуатации в связи с истечением срока службы два вертолета Ми-8Т. Кроме того, он вывел на маршруты три вертолета Ми-8АМТ. Тем не менее ежегодная потребность летчиков составляет один вертолет Ми-8МТВ/АМТ. С 2019 года самолеты не приобретались. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель руководителя департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Александр Чинаров.

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Прибыль авиаотряда в 2020 году составила 16,1 млн рублей. Цена нового вертолета Ми-8МТВ/АМТ увеличилась с 430 млн рублей в 2019 году до 520 млн рублей в 2021 году, а цена ремонта воздушных судов, агрегатов и запасных частей за последние три года выросла на 15−20%, уточнил Чинаров.

Таким образом, прибыли авиаторам НАО хватает для приобретения нового вертолета раз в 33 года. Получить новую технику летчики могут только в лизинг.