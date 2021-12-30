Москва, 30 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Законопроект, регламентирующий интернет-торговлю, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Леонов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

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Законопроектом вносятся изменения, предусматривающие возможность блокировки функционирования сайтов в интернете посредством внесения отдельных страниц сайтов, доменных имен или сетевых адресов в реестр, в случае, если на таких сайтах содержится информация о торговле товарами или услугами, производство или реализация которых не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

Сайты и страницы могут быть заблокированы, в том числе если товары и услуги не отвечают условиям безопасности, маркировки или иной системы прослеживаемости товаров, сертификации, государственной регистрации или иной оценки соответствия, лицензирования или иных специальных разрешений, а также иных подобных специальных разрешений и (или) процедур.

Учитывая, что предлагаемая законопроектом блокировка работы сайтов посредством их внесения в реестр является жесткой мерой реагирования, предлагается установить право владельцев сайтов самостоятельно удалять информацию, содержащую признаки запрещенной, в течение 48 часов после получения соответствующего предупреждения.

В 2020 году рост интернет-торговли в России составил 58%, а прирост новых покупателей в онлайне — 10 млн.человек. Значительно вырос спрос и на «облачные» услуг, отметил парламентарий.

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