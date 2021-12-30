Москва, , 12:10 — REGNUM В настоящее время в Европе идет «абсолютная многоголосица» по предложениям по гарантиям безопасности от России. Об этом 30 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ЕС в последнее время немало высказываются о недавно внесенных российских предложениях, причем, что самое интересное, каждый раз мы видим разные заявления на этот счет», — сказала она.

При этом официальный представитель российского МИД указала, что на эту тему в ЕС «идет абсолютная многоголосица».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на переговорах, которые пройдут в Женеве 10 января, Россия намерена добиться от США твердых гарантий своей безопасности.