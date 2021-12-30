Москва, 30 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В настоящее время в Европе идет «абсолютная многоголосица» по предложениям по гарантиям безопасности от России. Об этом 30 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В ЕС в последнее время немало высказываются о недавно внесенных российских предложениях, причем, что самое интересное, каждый раз мы видим разные заявления на этот счет», — сказала она.

При этом официальный представитель российского МИД указала, что на эту тему в ЕС «идет абсолютная многоголосица».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на переговорах, которые пройдут в Женеве 10 января, Россия намерена добиться от США твердых гарантий своей безопасности.