Джакарта, , 12:10 — REGNUM Посол России в Индонезии Людмила Воробьева отметила, что трехстороннее партнерство в области безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) вызывает озабоченность Москвы. Об этом говорится в сообщении посольства России в Джакарте, опубликованном в Twitter.

Российское посольство. Джакарта Chris Woodrich

«Я хочу сказать, что мы считаем это партнерство очень опасным. Оно не принесет мира ни региону, ни Индонезии», — заявила Людмила Воробьева в интервью информационному порталу Republik Merdeka.

«Реакция Индонезии неудивительна, ведь кто захочет иметь соседей с атомными подводными лодками. Сделает ли это регион более мирным и стабильным? Я так не думаю», — подчеркнула Людмила Воробьева, комментируя позицию МИД Индонезии по AUKUS.

Посол высказалась за то, чтобы не создавать разделительных линий в регионе, как это сделали США и их союзники.

Напомним, 15 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о создании AUKUS, нового пакта о безопасности, в соответствии с которым Канберра должна построить по крайней мере восемь атомных подводных лодок с помощью американских технологий. По условиям сделки Австралия также планирует оснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.