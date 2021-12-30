Екатеринбург, , 12:09 — REGNUM В Свердловской области за сутки выявили 524 случая заражения коронавирусом. В том числе, 211 в Екатеринбурге. Общее количество выявленных случаев превысило 198 тысяч, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на 9. Днем ранее оперштаб зафиксировал 533 случая.

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 заболели 198 118 человек. В регионе уже вылечились 170 844 свердловчанина, по причине коронавирусной инфекции скончались 9378 граждан.

Отметим, по данным оперштаба, 29 декабря в регионе число выписанных пациентов превысило количество новых случаев COVID-19. Из клиник выписали 545 человек, а заболели ковидом 524 свердловчанина.