Баку, 30 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия Ереванской семинарии. Текст документа был опубликован пресс-службой главы государства.

President.az Ильхам Алиев

«Город Иреван снискал славу как один из крупных научных, просветительских и культурных центров, где исторически проживало коренное азербайджанское население», — говорится в распоряжении Алиева.

Он заявил, что азербайджанцы якобы сыграли важную роль в распространении светского образования в «Иреванском ханстве» после его присоединения к России. В документе также говорится, что православная семинария в Ереване была создана в интересах правительства Российской Империи, но в ней были подготовлены «национальные учительские кадры».

«Среди выпускников семинарии были многие известные личности нашего народа и выдающиеся представители интеллигенции своего времени», — заявил президент Азербайджана.

Напомним, Алиев, выступая в 2018 году на съезде правящей партии «Йени Азербайджан», заявил, что территория современной Армении является «историческими азербайджанскими землями». Их «возвращение» он назвал одним из направлений деятельности партии.