Токио, 30 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Правительство Японии рассматривает возможность оснащения подводных лодок крылатыми ракетами дальностью до 1 тыс. км, сообщает газета Yomiuri.

Mod.go.jp ВМС Японии

«Рассматривается возможность размещения ракет большой дальности, разработанных на основе управляемых ракет класса «земля—корабль», — пишет издание.

Отмечается, что ракеты имеют дальность полета около 1 тыс. км и способны наносить контратаки по судам противника с позиций, находящихся вне зоны ракет противника.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство обороны Японии рассчитывает довести дальность разрабатываемых в стране крылатых ракет морского и воздушного базирования до 1 тыс. км.

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