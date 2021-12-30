Москва, , 12:54 — REGNUM Корпорация «Роснано» не может потерять платёжеспособность, государство этого не допустит, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Роснано Tikhonoff Michael / moscow-live.ru

Глава Минфина уверен, что компания договорится с кредиторами. В таком случае возможны соглашения о реструктуризации или о каких-то иных условиях кредитования.

«Ещё раз хочу сказать, что государство не допустит того, чтобы государственная корпорация оказывалась неплатежеспособной. Конечно, бюджет всегда будет страховать деятельность таких корпораций», — подчеркнул Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре «Роснано» по итогам закрытой встречи с кредиторами и крупнейшими держателями облигаций компании заявило о возможных сценариях «реструктуризации в интересах кредиторов». Вице-премьер РФАндрей Белоусов в декабре заявил, что правительством подготовилен план поддержки госкорпорации, дефолтов по её долгам не будет.

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