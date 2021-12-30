Тюмень, 30 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 280 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 281 случай.

С начала пандемии в Тюменской области на 30 декабря подтвердили 89 849 случаев заражения коронавирусом, вылечились 79 996 тюменца, скончался 3371 (14 за последние сутки).