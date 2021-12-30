Сент-Луис, США, , 12:06 — REGNUM Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба лиги.

Владимир Тарасенко Www.nhl.com

Тарасенко забил победный гол и отдал две результативные передачи в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

Второй звездой стал защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон, который забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:3).

Третьей звездой признан защитник «Филадельфия Флайерз» Джеймс ван Римсдайк, оформивший дубль в матче с «Сиэтлом» (3:2).

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