Москва, , 12:04 — REGNUM За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли ещё 926 человек. Об этом 30 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Смертность в результате заболевания коронавирусной инфекцией продолжает спадать, накануне выявили 932 летальных исхода. Всего с начала пандемии в России, по официальным данным, скончались 307 948 ковид-пациента.

За минувшие сутки выздоровели и были выписаны более 43 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных заражений коронавирусом выросло на 21 073 случая.