Москва, , 12:03 — REGNUM Бюджетные траты — мощный драйвер поддержки экономики, но он способствует росту инфляции. Об этом 30 декабря заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия 24».

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Бюджет — это очень серьёзный сильный инструмент, драйвер для поддержки экономики, драйвер для поддержки людей. Но здесь важно не переборщить», — заявил Силуанов.

Чуть дашь, что называется, больше трат — и мы видим, что это сразу выливается в инфляцию. Причём это же не только Россия, это законы экономики: больше тратишь, больше разгоняешь спрос, предложение не успевает за этим спросом», —