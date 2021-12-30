Пекин, , 12:02 — REGNUM Провокации и действия Соединённых Штатов, которые проворчат заявлениям Вашингтона, вызывают у Пекина большое недоверие к США. Об этом в интервью агентству «Синьхуа» и Центральному телевидению Китая заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дипломат подчеркнул, что Соединённые Штаты постоянно создают новые неприятности, нанося урон китайско-американским отношениям.

«Действия США противоречат их заявлениям, что вызывает у людей серьёзное недоверие», — добавил глава МИД КНР.

Ван И считает, что в текущем году Вашингтон осознал, что попытки оказать давление на Пекин не только заставят КНР отступить, но и могут причинить вред самим США.

Глава китайского внешнеполитического ведомства уверен, что отношения между Китаем и США ещё могут вернуться в нормальное русло, но при условии, что Вашингтон «по-настоящему» откажется от идей притеснения и сдерживания КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские аналитики на фоне подписания президентом США Джо Байденом оборонного бюджета на 2022 финансовый год, который предусматривает увеличение военных расходов, в том числе в отношении КНР, заявили, что Соединённые Штаты в 2022 году продолжат наращивать разведывательную и иную военную активность вблизи границ материкового Китая.

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