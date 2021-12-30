Москва, , 12:02 — REGNUM Законопроект о ежегодной новогодней пенсионной выплате внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДРП во главе с Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

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Выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты.

Согласно документу, на поддержку смогут рассчитывать все работающие и неработающие получатели страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий.

В случае принятия закона, нормы вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Принятие проекта федерального закона потребует в 2022 году дополнительных средств федерального бюджета в размере 786,2 млрд рублей.

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