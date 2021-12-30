Москва, 30 декабря 2021, 12:02 — REGNUM Законопроект о ежегодной новогодней пенсионной выплате внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДРП во главе с Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.
Выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты.
Согласно документу, на поддержку смогут рассчитывать все работающие и неработающие получатели страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий.
В случае принятия закона, нормы вступят в силу с 1 июля 2022 года.
Принятие проекта федерального закона потребует в 2022 году дополнительных средств федерального бюджета в размере 786,2 млрд рублей.
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