Москва, , 12:01 — REGNUM Больше всего жители России от наступающего 2022 года ожидают победы над пандемией коронавируса (22%) и повышения уровня жизни (11%). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Надеются на снижение цен и уровня инфляции 9%, на улучшения в экономике и на повышение пенсий — по 8%. Ожидают позитивных изменений во внешней политике 7%, отмены ограничений из-за COVID-19 — 5%. Мира на Земле желают 4%. Ничего не ждут от 2022 года 19%.

В перечень негативных событий, которые могут произойти в 2022 году, по мнению граждан, вошли инфляция (21%); возникновение новой волны коронавируса и новых штаммов (9%), падение уровня жизни (8%), военные действия и конфликты (7%).

Опрос проведен 25 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, в наступающем 2022 году большинство жителей России (64%) хотели бы попросить у Деда Мороза, прежде всего, здоровья для себя и своих близких.

Читайте подробнее: Жители России рассказали, чего попросят у Деда Мороза