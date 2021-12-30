Улан-Удэ, , 12:01 — REGNUM В Бурятии 25-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья будут судить за совращение малолетней девочки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, обвиняемый приехал в Москву чуть больше года назад.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

В январе 2021 года он вступил в переписку в соцсетях с 11-летней девочкой из Улан-Удэ. Молодой человек присылал ребёнку фото и видео эротического содержания, а также сообщения на «сексуальные темы циничного характера».

«Спустя некоторое время путем угроз обвиняемый начал требовать от ребенка ее интимных фотографий, чем нарушил половую неприкосновенность девочки и причинил ей моральный вред», — отметили в ведомстве.

Девочка рассказала об этом родителям, а те обратились в полицию. Подозреваемого найти сразу не удалось, поскольку для выхода в интернет он использовал корпоративную сим-карту, купленную в подземном переходе. Тем не менее следователям всё же удалось выйти на его след и задержать.

После задержаний обвиняемый, как отмечается, подробно рассказал о случившемся. К настоящему времени расследование дела об иных действиях сексуального характера против малолетнего ребёнка завершены, документы направлены в суд.