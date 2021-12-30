Москва, , 12:01 — REGNUM На переговорах, которые пройдут в Женеве 10 января, Россия намерена добиться от США твердых гарантий своей безопасности. Об этом 30 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточнила официальный представитель российского МИД, в повестке дня указанных переговоров будут переданные США от России 15 декабря два российских проекта фундаментальных документов: договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран — членов НАТО.

«В ходе переговоров будем добиваться от американской стороны предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны», — сказала она.

Также Захарова отметила, что в США и НАТО нет единой линии по сделанным Россией предложениям о гарантиях безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и США проведут переговоры по российским предложениям о гарантиях безопасности 10 января в Женеве.