Москва, 30 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. На переговорах, которые пройдут в Женеве 10 января, Россия намерена добиться от США твердых гарантий своей безопасности. Об этом 30 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как уточнила официальный представитель российского МИД, в повестке дня указанных переговоров будут переданные США от России 15 декабря два российских проекта фундаментальных документов: договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран — членов НАТО.

«В ходе переговоров будем добиваться от американской стороны предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны», — сказала она.

Также Захарова отметила, что в США и НАТО нет единой линии по сделанным Россией предложениям о гарантиях безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и США проведут переговоры по российским предложениям о гарантиях безопасности 10 января в Женеве.