Вашингтон, 30 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В США не комментируют заявления министра иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёна по поводу прогресса в подготовке предварительного варианта текста декларации, объявляющей о формальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг).

Иван Шилов ИА REGNUM США

Неназванный представитель госдепартамента США в ответ на просьбу агентства Yonhap прокомментировать данное заявление написал в электронном письме, что американская сторона «по-прежнему привержена достижению прочного мира на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии».

Таким образом, США повторили своё прежнее заявление.

Напомним, что в октябре 2021 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что «только с помощью дипломатии Южная Корея и США смогут добиться реального прогресса».

Он также уклонился от ответа на вопрос, поддерживают ли США официальное объявление об окончании Корейской войны в качестве способа возвращения КНДР за стол переговоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают надеяться на то, что КНДР положительно отреагируют на их призыв к диалогу.

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