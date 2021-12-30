Абакан, , 11:59 — REGNUM Жертвами коронавирусной инфекции в Хакасии стали ещё десять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 декабря в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как уточнили в оперштабе, скончались восемь женщин в возрасте от 51 года до 88 лет и двое мужчин (61-летний и 82-летний).

Всего с начала 2021 года в Хакасии умерли 1612 ковид-пациентов, за весь период пандемии — 1979.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 88 носителей коронавируса, выздоровели 245 человек.

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