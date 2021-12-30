Балей, Забайкальский край, 30 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Вскрылись новые подробности уголовного дела по факту истязания воспитанников государственного учреждения социального обслуживания «Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк» Забайкальского края. Как сообщает СУ СК РФ по региону, бывшему директору данного учрежления предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Пауль Клее. Любой вид жестокости. 1919

По версии следствия, в период с февраля 2017 г. по май 2021 г. обвиняемый, являясь директором балейский центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк», достоверно зная о противоправных действиях своей супруги, которая работала в этом же учреждении воспитателем, не предпринимал никаких мер к пресечению действий жены.

По версии следствия, 48-летняя воспитатель детского учреждения с января по май 2021 года систематически причиняла боль и нравственные страдания девятерым несовершеннолетним воспитанникам учреждения за непослушание. Педагог систематически наносила детям удары рукой по голове, дергала за волосы и уши, толкала их, отчего дети ударялись о стены и другие предметы.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемый уволен из учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, в период с января по июнь 2021 г. воспитатель государственного учреждения социального обслуживания «Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк», из-за личной неприязни и непослушания систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия в отношении девятерых несовершеннолетних воспитанников, находившихся в трудной жизненной ситуации.

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