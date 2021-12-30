Ижевск, 30 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 30 декабря провели 2 261 981 исследование для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 5393 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 5485 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне было зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3417 человек.

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