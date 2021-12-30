Москва, , 11:58 — REGNUM Европейский союз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе брифинга Захарова подчеркнула, что в 2009 году ЕС изобрел формат Восточного партнерства, направленный на противодействие российским интеграционным инициативам «и такое, в общем, выкраивание для себя сферы влияния на постсоветском пространств».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что Россия не заинтересована в том, чтобы вернулось такое противостояние с Западом, при котором снова появится так называемый железный занавес.

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