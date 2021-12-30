Краснодар, , 11:58 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 466 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 декабря. Это на 22 случая заражения больше, чем было зарегистрировано накануне, 29 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Краснодаре инфекция подтвердилась у 218 человек, в Новороссийске — у 29, в Сочи — у 24, в Северском районе — у 23. В Мостовском районе положительный тест получили 12 человек, в Анапе, Выселковском и Динском районах — по 11», — сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края подтвержден 118 201 случай заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2080.

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К настоящему моменту выздоровели 96 523 жителя, за последние сутки выписаны 650 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 9 737 человек.

На утро 30 декабря в стационарах находится 4 246 граждан с подозрением на коронавирус, в том числе 2357 — с подтвержденным COVID-19. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких 102 человека, семь пациентов находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.