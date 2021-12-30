Южно-Сахалинск, , 11:56 — REGNUM На Сахалине возбудили уголовное дело из-за севшего на мель вблизи порта Холмска 6 декабря сухогруза XING YUAN. По оценке специалистов ущерб владельцу судна превысил 1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

На мели Gerry Wood

Читайте также: На Сахалине с севшего на мель сухогруза откачали ещё не всё дизтопливо

Следователи установили, что сухогруз, находясь в акватории Холмского морского порта, в связи с плохими погодными условиями не смог самостоятельно убыть с места якорной стоянки. Судно село на мель в 50 метрах от берега.

В результате чего, сухогруз получил повреждения в виде разрывов обшивки правого и левого бортов, деформации и разрыва скулового киля правого и левого бортов, деформации кромки лопастей винта и затопления машинного отделения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 7 декабря завершилась эвакуация экипажа с сухогруза Xing Yuan, который сел на мель в порту Холмск.